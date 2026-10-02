Setta in Val di Susa, sotto sequestro la comunità

Il provvedimento è stato adottato per evitare il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio. Secondo l'accusa, Malatesta avrebbe sostenuto di possedere poteri soprannaturali e, dietro la facciata di corsi di yoga, meditazione e arti marziali, avrebbe avvicinato persone vulnerabili, reclutandole in un rigido sistema di assoggettamento psicologico caratterizzato da violenze, coercizione lavorativa e abusi sessuali.