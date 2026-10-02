L'operazione dei carabinieri di Torino

Setta in Val di Susa, sotto sequestro la comunità

Gli ospiti che lo desiderano accompagnati in luoghi protetti

02 Ott 2026 - 05:59
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© Da video

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I carabinieri del Comando provinciale di Torino stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, ad Almese, dove questa mattina è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende contestualmente al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo-spirituale, i militari dell'Arma stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.

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Per evitare il pericolo di reiterazione del reato

 Il provvedimento è stato adottato per evitare il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio. Secondo l'accusa, Malatesta avrebbe sostenuto di possedere poteri soprannaturali e, dietro la facciata di corsi di yoga, meditazione e arti marziali, avrebbe avvicinato persone vulnerabili, reclutandole in un rigido sistema di assoggettamento psicologico caratterizzato da violenze, coercizione lavorativa e abusi sessuali.

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