Setta in Val di Susa, sotto sequestro la comunità

I carabinieri del Comando provinciale di Torino stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, ad Almese, dove questa mattina è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende contestualmente al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo-spirituale, i militari dell'Arma stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
Per evitare il pericolo di reiterazione del reato
Il provvedimento è stato adottato per evitare il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio. Secondo l'accusa, Malatesta avrebbe sostenuto di possedere poteri soprannaturali e, dietro la facciata di corsi di yoga, meditazione e arti marziali, avrebbe avvicinato persone vulnerabili, reclutandole in un rigido sistema di assoggettamento psicologico caratterizzato da violenze, coercizione lavorativa e abusi sessuali.