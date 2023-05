Seregno (Monza), cade da scooter guidato da amico senza patentino: diciassettenne muore

A Seregno in provincia di Monza, una diciassettenne è morta dopo essere caduta da uno scooter guidato da un giovane di 16 anni.

I due ragazzi si erano conosciuti nella notte tra venerdì e sabato. Quella stessa sera avevano deciso di andare a prendere qualcosa da mangiare in un fast food per poi tornare dagli amici. Per cause ancora da accertare il giovanissimo, che non aveva il patentino, ha perso il controllo del mezzo preso in prestito da un coetaneo, e i due sono finiti a terra. Beatrice Zaccaro, di Cantù, ha riportato un gravissimo trauma alla testa che non le ha lasciato scampo.