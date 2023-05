Udine, diciannovenne investito e ucciso: usciva da una festa di maturandi

Kevin Murataj, insieme ai compagni di classe e agli insegnanti, stava lasciando una pizzeria di Lignano Sabbiadoro per proseguire la serata in discoteca

L'incidente è accaduto intorno alle 23.30. Il giovane usciva da una pizzeria davanti allo stadio e si dirigeva in discoteca, per la festa con altri suoi compagni maturandi e gli insegnanti, quando, per cause non ancora chiarite, è stato centrato da una vettura. Il 19enne è stato trasportato al pronto soccorso di Lignano, dove è stato decretato il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Latisana che stanno ricostruendo la dinamica.

La vittima dell'incidente di Legnano Sabbiadoro (Udine), Kevin Murataj, originario di Foggia e residente a Latisana (Udine), era uno studente all'ultimo anno del Mattei di Latisana. Aveva trascorso la serata in pizzeria coi compagni di classe e stava andando in una discoteca della località balneare per partecipare alla festa provinciale della Maturità.

Attraversando la strada, è stato travolto da un veicolo il cui conducente si è subito fermato. I soccorsi sono stati immediati anche per la massiccia presenza di personale medico-infermieristico a Lignano in considerazione della festa della Pentecoste, che ha portato in città migliaia di turisti austriaci.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112 gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Lignano Sabbiadoro. Il personale sanitario ha avviato le manovre salvavita prima di trasportare Kevin Murataj in ospedale.