Incidente stradale a Vigevano (Pavia), bimba di 5 anni sbalzata dal finestrino di un'auto: morta

Lo schianto e la disperata corsa in ospedale

L'incidente si è verificato alle 12:20 circa a Vigevano, all'incrocio tra le vie Mentana, Quarto e Ferrari. Secondo una prima ricostruzione, la bambina si trovava sul sedile posteriore della vettura con il finestrino aperto. Per l'urto, la piccola è stata sbalzata fuori dal finestrino e ha battuto la testa contro un palo che regge uno specchio parabolico. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 con la bambina che era già in coma. Nel giro di pochi minuti è stata portata in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Soccorsi anche i conducenti delle due auto: le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione.