Monza, bimbo di 11 anni investito e ucciso

Inutile l'intervento dell'elisoccorso

Il piccolo stava attraversando la strada, non è chiaro se fosse o meno sulle strisce pedonali, per tornare a casa, quando una mini Countryman guidata da una 55 enne lo ha investito. Immediatamente per i traumi subiti il piccolo è apparso in gravissime condizioni, tanto che è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. Trasportato d'urgenza in ospedale al San Gerardo, dopo qualche ora è morto.