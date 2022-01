Senza Super Green pass niente cure al Galeazzi, la replica di Pregliasco: "Rinviamo gli interventi non urgenti"

"Siamo in affanno e pertanto stiamo curando tutti i soggetti che si rivolgono a noi con esigenze urgenti o non procrastinabili, senza fare distinzioni tra vaccinati e non vaccinati". Così, a "Mattino Cinque News", Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano, risponde alle polemiche dopo il servizio di "Fuori dal Coro", che mostrava una circolare della struttura secondo la quale non verrebbe operato chi è sprovvisto di Super green pass.

"Evitiamo, in questo momento, interventi assolutamente banali, come l'alluce valgo", spiega il virologo. "Non si tratta di un rifiuto, ma di uno spostamento. Stiamo effettuando una ripianificazione di questi interventi, andando a garantire il più possibile la sicurezza dell'ospedale".