Ravenna positivi tracciati a distanza: sistema di geolocalizzazione per i controlli

Tracciamento e controllo dei positivi attraverso un sistema di geolocalizzazione. È il sistema con cui la Polizia locale di Ravenna sta facendo fronte all'emergenza legata dall'incremento dei contagi da Omicron di questi giorni: per accertare il rispetto delle quarantene vengono effettuati controlli telefonici chiedendo alle persone l'invio della propria posizione Gps in tempo reale a un numero cellulare di servizio che viene fornito durante la telefonata.

A spiegare come funziona il sistema a "Mattino Cinque News" è il comandante Andrea Giacomini: "Svolgiamo controlli su elenchi che si sono ingranditi a vista d'occhio negli ultimi tempi - ha spiegato - di solito svolgiamo la visita a domicilio come per una qualsiasi visita fiscale. Tuttavia, la tecnologia oggi ci permette di verificare la posizione delle persone in quarantena: basta inviarci la propria posizione su WhatsApp a un numero di telefono che forniamo al momento della nostra chiamata. Chi invece è poco pratico o non vuole fornire la propria posizione, verrà sottoposto al controllo tradizionale con una pattuglia che si presenterà direttamente al domicilio".