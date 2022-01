Tamponi fai da te per inizio e fine isolamento, Bonaccini: "Solo a chi ha la terza dose, basterà caricare la foto del test"

In Emilia Romagna basterà un tampone fai da te per iniziare e terminare l'isolamento. La decisione, presa dal Presidente Stefano Bonaccini, sarà valida solo per i vaccinati con tre dosi verrà spiegata in conferenza stampa lunedì 17 gennaio e verrà ufficializzata da mercoledì 19, come spiegato a "Controcorrente" dallo stesso Bonaccini: "Serve semplificare - ha spiegato il governatore dell'Emilia Romagna - quando si superano certi numeri, non c'è nessun sistema di tracciamento che possa reggere".

"Per garantire più velocità - ha aggiunto Bonaccini - chi ha ricevuto anche il booster potrà iniziare, se positivo, la quarantena in autonomia e, allo stesso modo, se negativo potrà terminarla. Basterà caricare sul fascicolo sanitario elettronico la foto del tampone. Speriamo di poter semplificare e velocizzare la burocrazia e speriamo di poter allargare il provvedimento anche ai vaccinati con due dosi da meno di quattro mesi".