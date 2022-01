Covid, Regioni: alzare capienza dei trasporti a 80% anche in arancione

IPA

Alzare dal 50 all'80% la capienza nei mezzi del trasporto pubblico locale anche in zona arancione. E' questa la proposta delle Regioni, che chiedono al governo di avanzare una richiesta al Cts affinché esprima il proprio parere su questa ipotesi. Secondo i governatori, "con le scuole in presenza e il minor utilizzo dello smart working, non si è in grado di portare studenti e lavoratori a scuola e sul posto di lavoro".