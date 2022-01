Tamponi truccati a Bolzano, il presidente di Federfarma: "Sono mesi che segnaliamo postazioni anomale"

"Da sei mesi stiamo segnalando all'Azienda sanitaria la presenza di postazioni anomale, soprattutto sul territorio, di soggetti che andavano anche presso il domicilio delle persone a effettuare tamponi, non garantendo ovviamente quei protocolli e quei percorsi che vengono, invece, garantiti attraverso i medici di medicina generale e le farmacie". A "Mattino Cinque News" il presidente di Federfarma Bolzano Matteo Paolo Bonvicini commenta la sospensione, da parte dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, di 31 postazioni di tamponi Covid a causa del presunto inserimento di falsi positivi così da far ottenere ai no vax il Super green pass.

"Non c'è stato un aggiornamento di quelle che erano queste postazioni e, quindi, una verifica di congruità rispetto alla posizione del professionista", aggiunge Bonvicini. "Ci sono stati, per esempio, alcuni professionisti sospesi dall'Ordine che continuavano ad avere le credenziali attive e pertanto potevano utilizzare il loro accesso diretto".