Selargius (Cagliari), dal Comune 8.500 euro alle famiglie rom per acquistare una casa

Il progetto si inserisce in un percorso avviato nel 2018 con fondi regionali di 293mila euro, destinati inizialmente al pagamento di affitti per i nuclei rom. Grazie a queste risorse, dodici famiglie hanno già trovato una sistemazione in abitazioni con contratti regolari. Tuttavia, la carenza di immobili in locazione ha ostacolato la chiusura del campo sosta di Pitz’e Pranu, dove attualmente risiedono ancora sedici nuclei familiari, molti dei quali con minori a carico. Per superare questo impasse, il Comune ha deciso di destinare parte dei fondi vincolati a contributi straordinari per l’acquisto di abitazioni. Ogni famiglia riceverà 8.500 euro in un’unica soluzione per coprire le spese iniziali, come caparre o costi di trasloco.