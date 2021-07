Scuola, ministero: per ripresa in presenza "vaccinazione eticamente doverosa" 

IPA

In vista del prossimo anno scolastico "l'obiettivo prioritario è assicurare la didattica in presenza" e per questo è "eticamente doverosa la vaccinazione" del personale. Lo scrive in una circolare il capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione Stefano Versari. "Occorre riuscire a ricostruire le condizioni relazionali e sociali che forniscono il substrato vitale per l'apprendimento, la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni", aggiunge.