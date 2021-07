Green pass, obbligatoria almeno una dose per i luoghi al chiuso | Resta l'incognita sui trasporti

Obbligo per i luoghi al chiuso - L'unico punto a mettere d'accordo tutte le parti coinvolte - dalle forze politiche della maggioranza alle Regioni - sembra essere quello di utilizzare il Green pass per permettere in sicurezza la ripresa di attività fino ad oggi non consentite o limitate: eventi sportivi, concerti, palestre, musei e congressi.

Maggioranza spaccata su bar e ristoranti - Uno dei temi di maggiore divisione all'interno del governo è l'applicazione del certificato vaccinale nei bar e ristoranti. Anche la conferenza delle Regioni ha espresso parere negativo, appoggiando quanto già dichiarato dal leader della Lega Matteo Salvini. L'ipotesi più probabile però prevede l'uso del pass per i ristoranti al chiuso, mentre potrebbe non essere necessario per sorseggiare un caffè al bancone del bar.

Trasporto pubblico e lunga percorrenza - L'incognita principale che verrà sciolta dal Consiglio dei Ministri riguarda il trasporto pubblico. Fonti governative assicurano che la mobilità locale non sarà interessata dai nuovi provvedimenti, mentre il dibattito è più acceso che mai su treni, navi e aerei. Una parte dell'esecutivo è tentata di estendere la necessità del Green pass con almeno una dose - che diventerebbero due nel mese di settembre - anche ai viaggi a lunga percorrenza.

Le possibili date - Il calendario di questi nuovi provvedimenti non è stato ancora definito, ma tra le opzioni di entrata in vigore troviamo lunedì 26 luglio o domenica 1 agosto per le misure inerenti al Green pass con una sola dose, mentre l'obbligo di immunizzazione potrebbe scattare dal primo o dal 15 settembre.