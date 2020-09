Scuola, al via l'anno scolastico nelle ultime città

L'anno scolastico è ricominciato con non poche difficoltà. Complici problemi organizzativi e le elezioni, gli istituti hanno riaperto in ordine sparso. A ritornare finalmente in aula saranno anche gli studenti di La Spezia, dove, dal 28 settembre, decade la sospensione delle attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, asili nido compresi, che era stata decisa con l'ordinanza del 12 settembre e confermata il 23 fino alla mezzanotte del 27. La mappa, regione per regione, degli istituti che per ultimi rivedono gli studenti di nuovo sui banchi.