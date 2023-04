Scrisse da prigioniero di guerra a Berlino alla moglie, la lettera arriva a destinazione 80 anni dopo

Scritta e spedita 80 anni fa da Berlino, è arrivata a destinazione solo da pochi giorni.

Si tratta di una lettera del soldato Pasquale Aloisio, originario di Mottola (Taranto), catturato durante la Seconda guerra mondiale e detenuto in un campo di prigionia vicino a Berlino. Il militare aveva scritto poche righe per la sua amata moglie, che voleva rassicurare sulle sue condizioni. "Cara Maria - sono le sue parole -, la mia salute è buona, perciò non devi essere in pensiero per me".