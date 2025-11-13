Scoperto bunker-serra di marijuana in Aspromonte, denunciati padre e figlio

Un bunker sotterraneo, nascosto tra la vegetazione dell'Aspromonte, trasformato in una serra di marijuana: a scoprirlo sono stati i carabinieri della stazione di Platì (Reggio Calabria) durante un controllo del territorio per contrastare la produzione di sostanze stupefacenti. La struttura si trovava sotto una stalla e disponeva di tutta l'attrezzatura per coltivare l'erba. Un uomo e suo figlio sono stati individuati come i responsabili dell'allestimento del laboratorio sotterraneo e sono stati denunciati in stato di libertà. L'operazione è stata realizzata con la collaborazione dello squadrone eliportato Cacciatori "Calabria" e con il quattordicesimo battaglione "Calabria".