Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
LABORATORIO SOTTERRANEO

Scoperto bunker-serra di marijuana in Aspromonte, denunciati padre e figlio

13 Nov 2025 - 08:20
© ansa

© ansa

Un bunker sotterraneo, nascosto tra la vegetazione dell'Aspromonte, trasformato in una serra di marijuana: a scoprirlo sono stati i carabinieri della stazione di Platì (Reggio Calabria) durante un controllo del territorio per contrastare la produzione di sostanze stupefacenti. La struttura si trovava sotto una stalla e disponeva di tutta l'attrezzatura per coltivare l'erba. Un uomo e suo figlio sono stati individuati come i responsabili dell'allestimento del laboratorio sotterraneo e sono stati denunciati in stato di libertà. L'operazione è stata realizzata con la collaborazione dello squadrone eliportato Cacciatori "Calabria" e con il quattordicesimo battaglione "Calabria".

marijuana
calabria
serra