Venezia, piante di marijuana in casa: "Mi servivano soldi per pagare le cure della mia compagna"

I carabinieri di Meolo (Venezia) hanno arrestato un 41enne dopo aver trovato una piccola serra di marijuana nella sua abitazione (tre piante all'interno della casa e una in terrazza). L'uomo aveva anche "un sacchetto con sette etti di 'erba'", nonché un "bilancino di precisione e sacchetti vari". Il 41enne, che prima faceva l'operaio ed era incensurato, ha spiegato ai militari - allertati dalla segnalazione di un vicino - che aveva iniziato a coltivare marijuana e a spacciarla per pagare le cure alla compagna malata di tumore al pancreas e che, visto che la donna è morta, non sapeva che fare di ciò che gli era rimasto. Lo riporta il Corriere del Veneto.