Palermo, scontro moto-auto: muore a 20 anni nel giorno del suo compleanno

Secondo quanto ricostruito, il sinistro si è verificato nella carreggiata laterale di viale Regione Siciliana in direzione Trapani, nei pressi dell'area commerciale "Rubino" e del distributore Q8. La moto condotta da Patrik Thomas Nicholson si è scontrata con un'auto in fase di uscita dal distributore. L'impatto è stato particolarmente violento: il ragazzo è stato proiettato sull'asfalto per diversi metri. Le cause precise dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Non è chiaro se vi sia stato un mancato rispetto della precedenza o una velocità eccessiva da parte di uno dei due mezzi coinvolti. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per chiarire l'esatta dinamica.