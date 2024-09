Sciopero trasporti: dal 7 al 9 settembre a rischio aerei, treni e mezzi pubblici

Tornano gli scioperi nel trasporto pubblico: come reso noto sul sito ufficiale del ministero dei Trasporti, potranno esserci disagi per chi viaggia da sabato 7 a lunedì 9 settembre a causa di una serie di proteste che interesseranno aerei, treni e mezzi pubblici locali. In particolare, il 7 settembre è previsto un sciopero di 4 ore che coinvolgerà il trasporto aereo in Italia, per domenica 8 il sindacato Usb Lavoro Privato ha annunciato una protesta di 23 ore che coinvolgerà l'intero settore ferroviario, mentre lunedì 9 settembre è stata proclamata una mobilitazione nazionale del trasporto pubblico locale.