Treni Alta velocità bloccati tra Firenze e Bologna, forti ritardi

Ritardi anche superiori alle due ore sulla linea Alta velocità, passeggeri infuriati e tanto disagio. Sulla linea Firenze - Bologna Alta Velocità la circolazione ferroviaria è rallentata in direzione Bologna per un inconveniente tecnico a un treno. Effetti sulla mobilità: rallentamenti fino a 120 minuti in direzione Bologna e fino a 60 minuti in direzione Firenze. Lo rende noto Rfi sul sito dedicato alla mobilità.