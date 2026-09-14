Sciopero dei medici di base il 15 e il 16 settembre: cosa sapere e quali prestazioni saranno garantite

La sigla sindacale dei medici di famiglia Fimmg Toscana ha annunciato che "non aderirà allo sciopero proclamato dal Sindacato Medici Italiani per il 15 e 16 settembre. Non condividiamo l'impostazione di una mobilitazione che rimette in discussione strumenti come il Ruolo Unico e la presenza della medicina generale nelle Case della Comunità", spiega Niccolò Biancalani, segretario regionale di Fimmg Toscana. "La priorità è un'altra - afferma -: dare risposte concrete ai carichi di lavoro sempre più pesanti che gravano sui medici di famiglia e rendere sostenibile la professione".