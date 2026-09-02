Gimbe: la spesa sanitaria scende al 6,2% del Pil, Italia ultima tra i Paesi del G7

In particolare in Italia la spesa sanitaria pubblica nel 2025 si attesta al 6,2% del Pil, in calo rispetto al 6,3% del 2024 ma soprattutto nettamente inferiore sia alla media Ocse sia a quella dei Paesi europei, entrambe pari al 7,1 per cento. Una questione che "alimenta tensioni politiche e mette in difficoltà tutte le Regioni, strette tra l'obbligo di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza e quello di mantenere i conti in ordine - rimarca Cartabellotta. Ma il prezzo più alto lo pagano i cittadini: liste d'attesa fuori controllo, pronto soccorso al collasso, carenza di medici di famiglia, disuguaglianze territoriali e sociali sempre più marcate e crescente ricorso alla spesa privata. Il risultato? Impoverimento e indebitamento delle famiglie, fino alla rinuncia a esami diagnostici e visite specialistiche: un fenomeno che nel 2024 ha riguardato 5,8 milioni di persone, quasi una su dieci", sottolinea il presidente della Fondazione Gimbe.