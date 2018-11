Schiscetta etnica, Striscia la Notizia tra le vie di Milano dove impazza lo street food illegale

Per i milanesi doc la schiscetta, ovvero il contenitore in cui si mette il cibo portato da casa da consumare sul posto di lavoro, è un’istituzione. Ultimamente però col dilagare dello street food e della cucina etnica, la schiscetta ha tutto un altro sapore. Rajae Bezzaz, di Striscia la Notizia, è andata in piazza Argentina per farci scoprire un fenomeno sempre più diffuso: i cosiddetti ‘spacciatori di schiscette’.



Stranieri che per pochi euro preparano un pranzo etnico a chi in pausa pranzo passa da uno degli snodi più importanti della zona nord orientale di Milano. Tutto regolare? Non proprio perché i piatti, dai churros peruviani ai più classici involtini primavera, vengono cucinati a casa e venduti senza rispettare alcun controllo, sia igienico sia dei prodotti. Insomma una quantità sempre maggiore di persone che guadagnano senza aver la licenza per vendere cibo e bevande.