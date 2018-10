Milano, i furbetti della ZTL entrano contromano per evitare di pagare il ticket

A Milano gli automobilisti non sempre possono entrare liberamente nel centro città e così alcuni, come documenta "Striscia la Notizia", hanno deciso di fare i furbetti. Nella metropoli lombarda è stata istituita una zona a traffico limitato e per transitare all’interno di questa area, o si è in possesso di un pass oppure si deve pagare un ticket.



Alcuni automobilisti, però, hanno deciso di "aggirare" il sistema e di cercare una via alternativa al pagamento del biglietto di ingresso. Visto che solo nelle vie di accesso alla ZTL sono presenti le telecamere di controllo, i guidatori hanno iniziato ad entrare nell'area prendendo in contromano le strade di uscita. Una procedura, oltre illegale, anche molto pericolosa.