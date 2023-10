Schianto Frecce Tricolori, i funerali della piccola Laura: folla commossa

Un messaggio per la bimba

"Non sapevo come gestire questa celebrazione e allora ho scelto di scrivere a Laura", così ha esordito il parroco don Alessio Toniolo nel corso del funerale. "Sapevo tanta gente sarebbe venuta per conoscerti un po' più da vicino. Oggi correresti con i tuoi amici, ti nasconderesti per scherzare e chiederesti cosa ci fanno tutti qui", ha detto commosso. Il prete, rivolto alla famiglia della bimba e a tutta la comunità, ha sottolineato che l'eredità di Laura consiste nel "vivere sempre con gioia e intensità", come ha fatto lei nel corso della sua breve esistenza.