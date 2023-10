Schianto Freccia Tricolore, i genitori della piccola Laura vogliono incontrare il pilota

La bimba era a bordo dell'auto con tutta la famiglia. "Stavamo accompagnando nostro figlio a una partita di calcio a Venaria. Ricordo che siamo improvvisamente stati colpiti da una palla di fuoco. Facciamo spesso quella strada e non abbiamo mai immaginato che potesse essere pericolosa", ha aggiunto il padre di Laura. La vettura è uscita dalla carreggiata, si è ribaltata e incendiata. La bimba è morta tra le fiamme mentre i familiari sono rimasti ustionati. Origliasso ha provato a salvare la figlia fino all'ultimo, restando ustionato. Gesto per il quale non si sente "un eroe, chiunque avrebbe fatto lo stesso al mio posto". Per quanto riguarda l'inchiesta, l'uomo ha dichiarato: "Abbiamo fiducia nelle istituzioni. Certo ci auguriamo che le responsabilità verranno accertate presto. Vogliamo che sia data giustizia a nostra figlia".

"Non riusciamo a immaginarci il futuro. Mia moglie e io viviamo giorno per giorno facendoci forza l'uno con l'altra: lo facciamo per nostro figlio Andrea, al quale non c'è stato bisogno di dire nulla perché purtroppo ha vissuto ogni attimo dell'incidente senza mai perdere conoscenza. Andrea ha subito gravi ustioni, ma per fortuna sta recuperando in fretta", ha proseguito l'uomo. "Chi ha conosciuto Laura non potrà mai dimenticarla. Per certe ferite non può esserci una cura, nulla potrà lenire mai la perdita di una figlia", ha concluso Origliasso.

I genitori della vittima si costituiranno parte civile - Intanto, il 49enne e la moglie, la 41enne Veronica Vernetto, si preparano a costituirsi parte civile. La coppia è assistita dall'avvocato Luigi Chiappero. Mentre la Procura di Ivrea è al lavoro per far luce sulle cause dell'incidente, mercoledì, alle 15, nella chiesa di San Francesco al Campo, dove vive la famiglia Origliasso, nel Torinese, si svolgeranno i funerali di Laura.