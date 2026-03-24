Savona, avvelenava la suocera dandole da mangiare veleno per topi: arrestata
Ad allarmare la polizia una serie di ricoveri dell'anziana invalida, che aveva assunto sostanze nocive
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Voleva uccidere lentamente la suocera, intossicandole il sangue con il veleno per topi nascosto nei pasti. Una donna di 48 anni è stata fermata a Savona con l'accusa di tentato omicidio. Per lei la procura ha disposto le misure cautelari del divieto di avvicinamento alla suocera, dell'allontanamento della casa familiare con l’applicazione del braccialetto elettronico.
I ripetuti ricoveri in ospedale
Ad allarmare le forze dell'ordine è stata l'azienda sanitaria locale, che più volte nelle ultime settimane aveva dovuto ricoverare la 73enne, invalida, a causa di disturbi e malesseri. Le analisi mediche hanno evidenziato alcuni valori anomali del sangue, connessi a sostanze nocive. Ulteriori approfondimenti hanno dimostrato l'alta presenza di tracce di componenti chimici solitamente contenuti nel veleno per topi, sintomo di un'assunzione prolungata e ripetuta nel tempo.
La nuora e la confezione di veleno
Secondo le investigazioni degli inquirenti, a casa la vittima era accudita dalla nuora 43enne. Lei era l'unica persona in casa a occuparsi dell'anziana invalida. Stando alle ipotesi degli inquirenti, la donna avrebbe mescolato diverse volte nel cibo della donna del veleno per topi. Durante una perquisizione, in un ripostiglio gli agenti hanno rinvenuto una confezione di veleno per topi, contenente una sostanza compatibile con quella ingerita dalla vittima. Non è chiaro se siano coinvolti anche altri familiari.