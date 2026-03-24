Savona, avvelenava la suocera dandole da mangiare veleno per topi: arrestata

Secondo le investigazioni degli inquirenti, a casa la vittima era accudita dalla nuora 43enne. Lei era l'unica persona in casa a occuparsi dell'anziana invalida. Stando alle ipotesi degli inquirenti, la donna avrebbe mescolato diverse volte nel cibo della donna del veleno per topi. Durante una perquisizione, in un ripostiglio gli agenti hanno rinvenuto una confezione di veleno per topi, contenente una sostanza compatibile con quella ingerita dalla vittima. Non è chiaro se siano coinvolti anche altri familiari.