Bologna, sfonda la porta di casa della ex e l'aggredisce con pugni e morsi: arrestato 29enne
La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in una struttura per essere medicata
© Ansa
Ha prima sfondato la porta di casa dell'ex fidanzata e poi l'ha aggredita con pugni e morsi. I carabinieri della stazione di Castel Guelfo, in provincia di Bologna, hanno arrestato un 29enne marocchino per maltrattamenti contro familiari o conviventi, danneggiamento, lesione personale e porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. L'arresto è stato eseguito durante un intervento dei carabinieri a casa di una donna che chiedeva aiuto. Raggiunta velocemente dai militari, la donna, traumatizzata e ferita, ha detto di essere stata aggredita dall'ex compagno che armato di coltello, era entrato in casa e poi l'aveva presa a pugni e le aveva dato un morso.
Individuato dalle forze dell'ordine mentre si trovava ancora nell'area condominiale, il presunto responsabile è stato identificato e fermato. Per terra e accanto al giovane, i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico, compatibile con la descrizione fornita dall'ex fidanzata. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in una struttura per essere medicata. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno alla Procura della Repubblica di Bologna, il 29enne marocchino è stato trasferito in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.