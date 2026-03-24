Ha prima sfondato la porta di casa dell'ex fidanzata e poi l'ha aggredita con pugni e morsi. I carabinieri della stazione di Castel Guelfo, in provincia di Bologna, hanno arrestato un 29enne marocchino per maltrattamenti contro familiari o conviventi, danneggiamento, lesione personale e porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. L'arresto è stato eseguito durante un intervento dei carabinieri a casa di una donna che chiedeva aiuto. Raggiunta velocemente dai militari, la donna, traumatizzata e ferita, ha detto di essere stata aggredita dall'ex compagno che armato di coltello, era entrato in casa e poi l'aveva presa a pugni e le aveva dato un morso.