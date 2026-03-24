Rovigo, esanime per monossido di carbonio: bambino di 4 anni al telefono aiuta i sanitari a salvare la mamma

Ad Adria (Rovigo), le indicazioni di un bambino di 4 anni hanno aiutato, al telefono, i sanitari a capire il pericolo che stava attraversando la mamma - priva di sensi perché avrebbe inalato monossido di carbonio - e a intervenire in tempo per salvarla. Come riferisce Il Gazzettino, il 118 si è attivato dopo la chiamata del datore di lavoro della donna, preoccupato per non averla vista arrivare in ufficio.