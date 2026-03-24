Rovigo, esanime per monossido di carbonio: bambino di 4 anni al telefono aiuta i sanitari a salvare la mamma
L'allerta è stata dal datore di lavoro della donna, preoccupato per non averla vista arrivare in ufficio
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Ad Adria (Rovigo), le indicazioni di un bambino di 4 anni hanno aiutato, al telefono, i sanitari a capire il pericolo che stava attraversando la mamma - priva di sensi perché avrebbe inalato monossido di carbonio - e a intervenire in tempo per salvarla. Come riferisce Il Gazzettino, il 118 si è attivato dopo la chiamata del datore di lavoro della donna, preoccupato per non averla vista arrivare in ufficio.
Dopo la segnalazione del datore di lavoro, i sanitari hanno telefonato all'utenza domestica della donna sentendosi rispondere da una voce infantile e scoprendo che dall'altra parte del filo c'era un bambino di 4 anni. Un'infermiera è riuscita a instaurare un dialogo con il piccolo, e attraverso alcune domande ha compreso che la donna era riversa a terra sul pavimento, priva di sensi.
È così scattato l'intervento che ha visto oltre al Suem anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'abitazione, mentre madre e figlio sono stati portati in ospedale in tempo utile per evitare una tragedia.