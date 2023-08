Caffè a 70 centesimi se si porta la tazzina da casa, l'idea di una barista di Savona: "Sta funzionando"

Ha riscosso molto successo l'idea di un bar di Millesimo, in provincia di Savona: vendere il caffè al bar a soli 70 centesimi ma solo se il cliente si porta da casa tazzina, zucchero e cucchiaino.

A "Morning News" la titolare del bar ha spiegato che la trovata di marketing è arrivata dopo gli scontrini pazzi di questa estate dove, per esempio, nel Comasco sono stati fatti pagare due euro in più per un toast tagliato a metà e a Finale Ligure dove sono stati aggiunti due euro per un piattino di condivisione.