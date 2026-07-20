Sassari, vacanza al mare si trasforma in incubo: 33enne iraniana finisce in carcere, poi viene liberata

La 33enne, dinanzi gli agenti, è trasalita. Se non altro perché, pare, non solo non sapesse nulla della condanna, ma, a suo dire, non avrebbe mai nemmeno subito alcun processo. Un grosso equivoco, insomma, ma non per la polizia di frontiera, che invece ha dato esecuzione all'arresto. La donna, a quel punto, è stata trasferita nel carcere di Bancali, dove ha trascorso tre notti prima di comparire davanti ai giudici della corte d’appello di Sassari. Nel corso dell'udienza avrebbe rifiutato l’estradizione perché tornare in Iran avrebbe significato mettere a rischio la propria vita.