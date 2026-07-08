Gallura, bimba nasce sull'elicottero del 118 prima del decollo

I soccorsi erano stati attivati dalla Centrale operativa 118 di Sassari dopo la chiamata in cui si chiedeva assistenza per una donna che aveva rotto le acque. In pochissimo tempo è stata raggiunta da un mezzo di base e dall'elisoccorso di Olbia. Per la donna è stato quindi disposto l'immediato trasferimento alla Clinica Ginecologica della Aou di Sassari ma la bambina è nata poco dopo, sotto la supervisione del team medico.