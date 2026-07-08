Gallura, bimba nasce sull'elicottero del 118 prima del decollo

Nella foto la bimba tenuta in braccio dalla dott.ssa Maria Berria medico dell’equipe dell’elisoccorso Areus © Areus
Aveva fretta di nascere e, nonostante l'arrivo tempestivo del 118, è venuta alla luce prima del trasporto in ospedale. Sta bene la piccola nata in Gallura nelle ultime ore: la sua mamma ha partorito sull'elicottero del 118 di Areus (Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna) durante il decollo.
Gallura. bimba nasce sull'elicottero del 118
I soccorsi erano stati attivati dalla Centrale operativa 118 di Sassari dopo la chiamata in cui si chiedeva assistenza per una donna che aveva rotto le acque. In pochissimo tempo è stata raggiunta da un mezzo di base e dall'elisoccorso di Olbia. Per la donna è stato quindi disposto l'immediato trasferimento alla Clinica Ginecologica della Aou di Sassari ma la bambina è nata poco dopo, sotto la supervisione del team medico.
L'equipe dell'elisoccorso ha prestato assistenza sia alla mamma che alla neonata durante tutto il tragitto verso Sassari. Le loro condizioni di salute sono buone ed entrambe stanno bene.