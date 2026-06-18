Torino, neonata partorita in casa con l'aiuto del 118 al telefono

Il tutto è accaduto intorno alle 3.30 della notte, quando la centrale operativa di Torino, ricevuta la segnalazione, ha assistito al telefono l'uomo passo passo, fino all'arrivo del personale medico. L'infermiere del nucleo di valutazione è rimasto in linea con i neo genitori e li ha accompagnati con indicazioni e consigli in tutte le fasi del travaglio fino al parto.



L'arrivo dell'ambulanza Il personale medico ha impiegato circa 16 minuti per raggiungere l'abitazione della donna, alla sua seconda gravidanza. Quando l'ambulanza è arrivata sul posto, a sorpresa la bambina era già nata da qualche minuto. La neo mamma e la piccola erano in buono stato di salute e sono state trasportate all'ospedale di Cirié per tutti gli accertamenti necessari.