Torino, neonata partorita in casa con l'aiuto del 118 al telefono

Aveva fretta di nascere una neonata nella notte tra il 17 e il 18 giugno, a Favria, nel Torinese. La piccola è stata data alla luce in casa, senza aspettare l'arrivo dell'ambulanza e degli operatori del 118. È stato il papà ad assistere la mamma dal momento del travaglio a quello del parto, fino all'arrivo dei soccorsi.
In piena notte
Il tutto è accaduto intorno alle 3.30 della notte, quando la centrale operativa di Torino, ricevuta la segnalazione, ha assistito al telefono l'uomo passo passo, fino all'arrivo del personale medico. L'infermiere del nucleo di valutazione è rimasto in linea con i neo genitori e li ha accompagnati con indicazioni e consigli in tutte le fasi del travaglio fino al parto.
L'aiuto del neo papà
È stato il marito della donna ad assisterla durante le delicate fasi del travaglio, dando indicazioni al telefono fino all'arrivo dell'ambulanza. La richiesta di aiuto era arrivata in piena notte, quando l'uomo ha chiamato spiegando che la moglie era in travaglio e che le contrazioni erano molto ravvicinate. La Centrale operativa gestita da Azienda Zero, ha inviato subito un'ambulanza ma nel frattempo l'infermiere di turno è rimasto al telefono con i futuri genitori accompagnandoli con indicazioni e consigli per affrontare le fasi precedenti al parto. Così quando l'ambulanza è arrivata sotto casa della famiglia, la bambina era appena venuta alla luce.