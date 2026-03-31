Partorisce dopo aver avuto rapporti con due identici gemelli, gli scienziati: "Impossibile identificare il padre del bimbo"

Ha avuto rapporti sessuali con due gemelli identici "a quattro giorni l'uno dall'altro". Nove mesi dopo ha partorito un figlio senza sapere chi fosse suo padre. E i giudici, al termine di un lungo procedimento civile, hanno concluso che non è possibile stabilire chi dei due sia il genitore. Il caso, diventato virale sui social media, è avvenuto in Regno Unito. Per la prima volta, a livello legale, un neonato avrà una madre e due padri: "È altrettanto probabile che il genitore sia uno come l'altro".