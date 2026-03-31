Partorisce dopo aver avuto rapporti con due identici gemelli, gli scienziati: "Impossibile identificare il padre del bimbo"
La madre e uno dei fratelli hanno portato il caso davanti alla Corte d’Appello di Londra, ma tra i due possibili papà c'è una estrema somiglianza genetica
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Ha avuto rapporti sessuali con due gemelli identici "a quattro giorni l'uno dall'altro". Nove mesi dopo ha partorito un figlio senza sapere chi fosse suo padre. E i giudici, al termine di un lungo procedimento civile, hanno concluso che non è possibile stabilire chi dei due sia il genitore. Il caso, diventato virale sui social media, è avvenuto in Regno Unito. Per la prima volta, a livello legale, un neonato avrà una madre e due padri: "È altrettanto probabile che il genitore sia uno come l'altro".
La trafila giudiziaria e la sentenza
La questione della paternità è stata portata per la prima volta davanti a un giudice del tribunale della famiglia da uno dei due gemelli e dalla donna, dopo che sul certificato di nascita del bimbo l'altro fratello era stato indicato come padre. Al rifiuto del giudice di espungere il suo nome dal certificato, i due hanno deciso di appellarsi alla Corte d'Appello di Londra. Sono stati proprio questi togati a sentenziare che "è impossibile stabilire con certezza" chi sia il papà. La potestà genitoriale sarà per ora garantita solo alla donna: "Non sono convinto di poter definire nessuno dei due uomini come padre", ha commentato un giudice.
L'esame del Dna e la conclusione degli scienziati
Il test del Dna, ordinato per porre fine al contenzioso, non ha infatti prodotto alcun risultato utile. Secondo gli scienziati, è necessario attendere diversi anni e una tecnologia più avanzata per definire chi sia il genitore. "Attualmente, la verità sulla paternità del bimbo è che il padre è uno dei due gemelli identici, ma non è possibile stabilire quale dei due", si legge nella sentenza. "È possibile, anzi probabile, che quando P raggiungerà la maturità, la scienza possa identificare un padre ed escludere l'altro gemello, ma, per il momento, ciò non può essere fatto senza costi molto elevati. La verità è binaria, non un unico uomo".