Siracusa, l'auto con mamma e figlia finisce in mare: salvate dai passanti

Una turista di origine inglese e la figlia di 5 anni sono state salvate da due passanti dopo che la loro auto a noleggio, è precipitata nelle acque del porto piccolo di Ortigia, a Siracusa. La donna avrebbe perso il controllo del veicolo durante una manovra. Le urla hanno attirato l'attenzione di due passanti che si sono gettati in acqua riuscendo a mettere in salvo entrambe. È intervenuta la polizia municipale di Siracusa per i rilievi. Madre e figlia stanno bene. I vigili del fuoco hanno recuperato il mezzo in coordinamento con la Guardia costiera di Siracusa. Durante le operazioni sono stati recuperati anche gli effetti personali, i documenti e il cellulare della donna, rimasti nell'abitacolo.