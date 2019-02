Non si ferma la protesta del latte in Sardegna. Il governo annuncia un tavolo di filiera per il 21 febbraio, al quale prenderanno parte per la prima volta anche i pastori. Intanto il Codacons e l'arcivescovo di Sassari lanciano un appello: "Non buttate il latte di pecora, piuttosto datelo in beneficenza". E già diversi pastori di alcuni comuni sardi hanno risposto all'invito, donandolo ai più bisognosi.