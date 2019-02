Buttati via migliaia di litri di latte: la protesta dei pastori sardi per i prezzi bassi

Migliaia di litri di latte versati a terra, cisterne e bidoni svuotati. È la protesta dei pastori sardi che, in questi ultimi giorni, hanno organizzato diversi blitz in tutta l’Isola: sulla strada statale 131 (all’altezza di Abbasanta), a Orani, nel Nuorese, e ancora a Macomer. Il malcontento è dovuto ai prezzi del latte: troppo bassi per coprire i costi di produzione. Pertanto, finché non sarà raggiunto un accordo i pastori continueranno a manifestare.