Protesta in Sardegna contro i prezzi del latte, Conte incontra i pastori a Cagliari

"Il tavolo sarà annunciato anche dal ministro dell'Agricoltura Centinaio e vi prenderanno parte per la prima volta anche i pastori della Sardegna. E adesso saranno allo studio delle misure per venire incontro alle loro richieste", ha dichiarato Conte.



I pastori: "il governo ha ascoltato, ma ancora nessuna soluzione" - Non si è fatta attendere la replica dei pastori sardi, secondo i quali "siamo lontani dal trovare una soluzione, nonostante il governo ci abbia ascoltati". Lo ha detto Felice Floris, leader del movimento degli allevatori da giorni in protesta, al termine dell'incontro all'aeroporto militare di Decimomannu con il premier e i ministri. "Il governo è attento, e noi lo ringraziamo, però ci servono risposte in tempi brevi. Per questo - annuncia - i presidi si intensificheranno nei prossimi giorni: noi non molliamo". Tra le proposte arrivate durante il confronto per fronteggiare il problema delle eccedenze di prodotto, "c'è quella di spostare dal mercato 20 milioni di euro di pecorino romano, da destinare ai bisognosi in Italia, ma anche all'estero, per esempio in Africa".



Salvini: "Ci deve essere un prezzo minimo per legge" - Sulla questione è intervenuto anche il vicepremier Matteo Salvini, il quale si è detto "assolutamente pronto a prendere il primo aereo per garantire l'ordine pubblico e il fatto che non ci siano eccessivi disagi per i sardi". "Lo farei - ha aggiunto - da cittadino italiano perché ritengo debba esserci un prezzo minimo del latte ovino fissato per legge, così come accade in altre filiere per evitare che ci sia qualcuno che specula".



Nuovi blocchi e sversamenti in tutta la Sardegna - Intanto la "protesta del latte" è arrivata alla sua quarta giornata, con blocchi e sversamenti segnalati in tutta la Sardegna. Nell'hinterland di Cagliari, a Capoterra, una quarantina di allevatori ha presidiato la statale 195 rovesciando sulla strada il latte contenuto nei bidoni. Una scena già vista anche a Tratalias, lungo la provinciale 77, dove sono entrati in azione una ventina di pastori. A Villacidro, invece, circa 200 manifestanti si sono radunati in piazza Lavatoio sversando sull'asfalto centinaia di litri di latte. Manifestazioni analoghe a Ballao, dove è stato rallentato il traffico, e a Suelli. Blocchi stradali si registrano anche sulla statale 131 a Nuoro, al chilometro 42, a Bonorva, sulla statale 129 a Bolotana e sulla provinciale 729.