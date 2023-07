Sardegna, cade masso da scogliera: bimba di 9 anni ferita

Disavventura per una famiglia di Pergine Valsugana, Trento, in vacanza a Tortolì, nell'Ogliastra, Sardegna centro orientale.

Durante un'escursione a Cala Mariolu, spiaggetta di ciottoli di Baunei (Nuoro), nota per snorkeling e immersioni, ai piedi di imponenti scogliere calcaree, proprio dalla scogliera si è staccato un masso che, dopo avere colpito uno scoglio, si è frantumato in mille pezzi. Qualche frammento di pietra ha colpito il volto di una bimba di 9 anni, intenta a fare il bagno, ferendola profondamente allo zigomo, vicinissimo all'occhio. Corsa in ospedale. E scatta la denuncia per lesioni.