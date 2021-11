Canarie, 18enne vicentino muore dopo tuffo da scogliera

Il ragazzo sarebbe morto per un arresto cardiacorespiratorio, ma non è ancora chiaro se per l'impatto o per un malore.

Valente era partito martedì per festeggiare insieme al fratello, con cui era molto legato, il suo diociottesimo compleanno. "Gli aveva fatto una sorpresa - racconta mamma Monica al Giornale di Vicenza -. Riccardo non se lo aspettava, ne è stato felicissimo".

Si trattava del secondo viaggio di Luca sull'isola, dove era stato già a settembre. "Era un giovane spensierato - aggiunge la mamma -. Un po' taciturno, fuori da certe mode perché non usava i social né cellulari sofisticati. Era buono, tranquillo. Un ragazzo d'altri tempi. Vivevamo in simbiosi noi due. Quando era tornato a casa, a settembre, mi aveva detto: quell’isola mi prende, mamma. E quell'isola se lo è portato via".