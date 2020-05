Olbia, porta la spesa a una famiglia bisognosa: multato dalla polizia locale

Era in macchina di ritorno dal supermercato e diretto a casa di una famiglia bisognosa per consegnargli la spesa. Una gesto di beneficenza che, però, si è trasformato in una multa da 400 euro da parte della polizia locale. E' successo a un cittadino di Olbia, Michele che in collegamento a "Pomeriggio Cinque" racconta la sua vicenda: "Sul verbale hanno scritto che ero in libera uscita senza giustificato motivo".

Michele spiega che è stato fermato mentre era alla guida della sua auotomobile e ha aggiunto che era sfornito dell'auotdichiarazione che, tra l'altro, non ha voluto firmare in presenza della polizia locale perché credeva che non ce ne fosse bisogno. "Il sindaco di Olbia - ha precisato Michele - in una diretta Facebook ha dichiarato che dal 4 maggio in città sono garantiti gli spostamenti", per questo motivo Michele non riesce a capire il perchè della sanzione nei suoi confronti.