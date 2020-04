Coronavirus, le scuse più banali tra i trasgressori nella Bergamasca: "Lì le arance sono migliori, il petto di pello è più magro..."

Le scuse di chi trasgredisce sono ogni giorno più fantasiose. Persino nella Bergamasca, l'area più colpita dal contagio, le giustificazioni non mancano.

A raccogliere l'antologia di pretesti ci ha pensato "L'Eco di Bergamo". La migliore racconta di un uomo che raggiunto Treviolo "perché qui ci sono le arance più succose" . Il parco del paese è stato teatro di scuse incredibili di persone che erano andate lì solo per passeggiare o correre. C’è chi si è giustificato dicendo: "Stavo andando a fare la spesa e mi scappava un bisognino" oppure chi, vestito da runner, ha detto "stavo andando al supermercato e ho allungato un po’ la strada per vedere la natura".

Nessuna scusa particolare, ma una tendenza a fare un po’ troppo frequentemente la spesa è quanto rilevato dal comandante Giovanni Farina fra la popolazione dei comuni di Arcene, Brignano, Lurano, Castel Rozzone e Verdello su cui ha la competenza: "Così - sostiene - ogni giorno abbiamo iniziato a chiedere l’autocertificazione anche a tutti quelli che sono in fila al supermercato. Possiamo individuare chi ci va per farsi un giro e non, come dovrebbe, per approvvigionarsi".





Anche in Val Brembana i controlli condotti dalla polizia locale di Zogno stanno portando alla luce trasgressori che fanno spostamenti non consentiti. "Si tratta quasi sempre di individui fermati fuori dal proprio paese di residenza – dice il comandante della polizia locale Emiliano Paninforni . "Abbiamo dovuto sanzionare persone che si sono giustificate dicendo che stavano facendo un giro perché in casa stavano impazzendo o, ancora, che andavano a Zogno perché solo in quel tale negozio vendono il cibo giusto per il loro cane o perché lì il petto di pollo è più magro o è scontato".

Alla polizia locale di Sarnico, sul lago d'Iseo, che li ha fermati hanno semplicemente risposto: "Volevamo fare un giro". E così, durante i controlli, due cittadini bergamaschi non residenti nel paese si sono visti comminare una multa alquanto salata: 300 euro ciascuno.

C’è chi ha autocertificato di andare in campagna a cercare le chiavi di casa perse alcuni giorni prima.

A Martinengo, sempre nella Bergamasca, diversi cittadini sono stati fermati alla guida della loro auto. Tra i multati a passeggio 9 sono ragazzi tra i 20 e trent’anni: "Siamo a conoscenza di tutto, ma non ce la facciamo più a stare in casa" la giustificazione dei più, che non è bastata a evitare le multe.

Sanzionati anche i bar, per il mancato rispetto della chiusura. In un piccolo locale del centro, con serrande abbassate, gli avventori entravano dal retro e una volta dentro giocavano a carte come se nulla fosse: "A casa ci si annoia e poi non facciamo nulla di male" la motivazione fornita dai clienti e dal titolare.