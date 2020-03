Coronavirus, fioccano le multe: dallo "spritz" nel retrobottega al party condominiale

Sorpreso a scassinare auto, denunciato e multato Sempre nel Veneziano, a Tenenza di Mira, i militari hanno denunciato per tentato furto aggravato un giovane di 21 anni, sorpreso a scassinare le automobili in sosta. I carabinieri lo hanno anche multato perché fuori di casa senza un giustificato motivo.

Party condominiale nel Napoletano postato sui social Una vera e propria festa condominiale è stata organizzata nel rione popolare Marocchini di Pozzuoli (Napoli). Come si evince da alcuni video postati sui social, al party hanno partecipato circa 50 persone e ora sono scattate le indagini di forze dell'ordine e polizia municipale per risalire agli organizzatori e ai partecipanti. Dura la condanna del sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, sulla sua pagina Facebook. Parla di un "un fatto scandaloso. Balordi, irresponsabili e senza alcun senso civico pensavano di essere lontano dagli occhi e quindi di poter fare tutto".

Il ciclista che si è buttato in mare per cercare di evitare la multa A Otranto un ciclista, nel tentativo di sottrarsi ai controlli ed evitare una multa, ha preferito entrare con la bicicletta in mare e restare in acqua a lungo pur di non essere identificato dai poliziotti. Invitato più volte dagli agenti a uscire dal mare per essere identificato, il ciclista ha preferito restare a mollo per diversi minuti, ripetendo "non ho fatto nulla di male". Alla fine, però, è dovuto uscire dall'acqua ed è stato identificato e multato.