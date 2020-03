Coronavirus, continuano le denunce: da chi si allena in palestra a chi "deve" fumarsi uno spinello

Coronavirus, al parco della Caffarella a Roma controlli con i droni Italy Photo Press 1 di 8 Italy Photo Press 2 di 8 Italy Photo Press 3 di 8 Italy Photo Press 4 di 8 Italy Photo Press 5 di 8 Italy Photo Press 6 di 8 Italy Photo Press 7 di 8 Italy Photo Press 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci A Roma al parco della Caffarella i carabinieri hanno utilizzato i droni per andare alla ricerca di cittadini che, noncuranti delle norme anti-coronavirus, escono di casa senza valide motivazioni. Il parco della Caffarella è una delle aree verdi più grandi della Capitale: ben 132 ettari di verde pubblico che si estende dall'Appia Antica alla via Latina.

Nonostante le numerose raccomandazioni di stare a casa per fermare il numero di contagi da coronavirus e l'inasprimento delle sanzioni, molti cittadini continuano a trasgredire le regole. Dai culturisti che si allenano in palestra a chi "deve" fumarsi uno spinello, passando per chi fa visita alla fidanzata usando un'ambulanza: sono molti i "furbetti" denunciati nelle ultime ore.