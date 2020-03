Coronavirus, Borrelli negativo al tampone | Morti altri tre medici: sono tutti di Bergamo

Coronavirus, a Bergamo le unità speciali che curano i malati più gravi a domicilio LaPresse 1 di 23 LaPresse 2 di 23 LaPresse 23 di 23 LaPresse 23 di 23 LaPresse 23 di 23 LaPresse 23 di 23 LaPresse 23 di 23 LaPresse 23 di 23 LaPresse 23 di 23 LaPresse 10 di 23 LaPresse 11 di 23 LaPresse 12 di 23 LaPresse 13 di 23 LaPresse 14 di 23 LaPresse 15 di 23 LaPresse 16 di 23 LaPresse 17 di 23 LaPresse 18 di 23 LaPresse 19 di 23 LaPresse 20 di 23 LaPresse 21 di 23 LaPresse 22 di 23 LaPresse 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, è risultato negativo al tampone per il coronavirus. Borrelli, che continua ad accusare un lieve stato influenzale, lavorerà da casa rimanendo in costante contatto con il comitato operativo e l'unità di crisi. Intanto si allunga l'elenco dei medici che non ce l'hanno fatta a causa dell'epidemia di Covid-19: altri 3 camici bianchi, tutti di Bergamo, sono morti da mercoledì portando a 36 il totale dei deceduti.