Coronavirus, non si fermano le denunce: dai giocatori di carte ai restauratori di case

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno sorpreso e denunciato otto palermitani, di età compresa tra i 40 e i 76 anni, che giocavano a carte e bevevano birra in un magazzino trasformato in bettola. I militari li hanno scoperti, nel quartiere Uditore e, dopo i controlli amministrativi, hanno sequestrato il locale.

Due cittadini romeni sono stati invece sorpresi in nottata mentre a bordo della propria auto rincasavano dopo aver trascorso la serata a una festa che si è tenuta a Borgo Segezia, a pochi chilometri da Foggia. Nei 12 comuni foggiani che rientrano nel territorio del basso Tavoliere sono state acquisite mille autocertificazioni e denunciate per inosservanza dei provvedimenti 500 persone, delle quali 120 nella sola città di Cerignola.

Altre denunce a Nord del Paese. Due artigiani edili di Torino, giunti a Diano marina per ristrutturare un appartamento, sono stati denunciati dalla polizia locale. I militari hanno fermato un furgone con due persone a bordo. Alla richiesta di spiegazioni, i due hanno detto di essere venuti dal Piemonte per dei lavori urgenti in una abitazione, ma per i vigili questi interventi non erano così basilari da giustificare una trasferta in un periodo di emergenza sanitaria. Per questo motivo è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria.