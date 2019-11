Olbia, morde la mano al malvivente: "Zia Anna" sventa rapina alla sua pasticceria

Rapina sventata in una storica pasticceria di Olbia da '"Zia Anna", che ha morso la mano del malvivente. La titolare, Anna Varrucciu, è stata presa alle spalle dal rapinatore che ha cercato di tapparle la bocca per evitare che chiedesse aiuto. Ma, come riporta La Nuova Sardegna, non ha fatto i conti con la reazione della donna, di 80 anni, che gli ha morso la mano e lo ha messo in fuga.