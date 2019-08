Tenta rapina in banca a Roma: arrestato il cantautore Francesco Zampaglione

La storia raccontata da "Il Messaggero" ha dell'incredibile. Zampaglione, pistola giocattolo (ma priva del tappo rosso) in pugno, ha intimato agli impiegati di aprire le casse e di consegnargli il denaro. Dopodiché si è dato alla fuga con la refurtiva, liberandosi della maglietta che aveva indosso per non farsi riconoscere. Un cliente della banca ha però deciso di seguirlo allertando al contempo i carabinieri che sono riusciti a fermare il cantautore poco dopo. Zampaglione non ha opposto resistenza ed è stato portato al carcere di Regina Coeli.



Francesco Zampaglione ha condiviso con Federico tutta la prima parte della storia dei Tiromancino, band che ha lasciato nel 2001, dopo il successo dell'album "La descrizoine di un attimo", in seguito a un litigio con il fratello. Negli anni a seguire ha collaborato con vari artisti, da Riccardo Sinigallia a Frankie hi-nrg, ricucendo anche i rapporti con Federico con il quale è tornato a collaborare per la colonna sonora del film "Tulpa!". Nel 2016 ha prodotto il nuovo disco di Nathalie.