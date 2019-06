Tiromancino presentano "Vento del Sud": "Cantiamo la vita rilassata a ritmo di reggae"

Un brano fresco e leggero, che si stacca però dai ritmi latini del classico tormentone estivo per andare alle radici del sound giamaicano. "Per Vento del Sud sono andato a riprendere sonorità reggae, attenzione non del reggaeton che io non sopporto! Abbiamo unito la musica giamaicana a quella italiana, per esempio con l'uso del mandolino", spiega. "E' un genere musicale che ho già esplorato in passato e che ripropongo anche live".



Sei un romano doc, ma c'è qualcosa che invidi al Sud?

"Roma è diventata una città difficile, molto più dark. Vado spesso al sud, mi piace questo modo di vivere tranquillo e rilassato. Mi ha fatto venire voglia di riprendermi i miei tempi e i miei spazi".



Un'impresa non facile per te, che ti dividi tra musica e cinema...

Sì, infatti di recente ho rinunciato a un film per poter passare più tempo con mia figlia e fare cose "normali", come stare a casa a guardare un film. Non mi va più di correre da una parte all'altra, con il rischio di fare molte cose fatte male. Adesso voglio concentrami bene sulle cose che faccio, dedicare il giusto tempo.



"Vento del Sud" è il primo singolo dopo il ritorno sotto l'etichetta Vergin Records, da cui mancavi da diversi anni...

"E' stato come se non me ne fossi mai andato. Ho ritrovato persone con cui avevo lavorato in passato e con cui è riscattata la stessa sintonia. Sto lavorando ai nuovi pezzi già da un po', il nuovo disco uscirà verso l'inizio dell'anno prossimo. E' un progetto a 360°, c'è un po' di tutto... bisogna vedere quali saranno poi i brani che andranno a comporlo".



Il 27 giugno partirai un tour da Senigallia e sul palco con te ci sarà alla Ensemble Symphony Orchestra...

Abbiamo già fatto qualche data in inverno, per la stagione estiva la scaletta sarà più vivace e multiforme. L'orchestra si incastra benissimo, con i fiati e gli archi. Spaziamo dal rock, all'elettronica, ci sono ballad, reggae e un momento quasi latino... ci vuole una bella preparazione musicale.



Qual è il tuo rapporto con il pubblico?

Ho un ottimo rapporto, è come se fossero degli amici. Sono me stesso e naturale, ai concerti e anche quando faccio le dirette sui social. Ricevo anche critiche a volte, ma non tantissime. Devo dire che mi massacrano di più sui lavori come regista. Soprattutto sugli horror ho uno zoccolo duro di pubblico più 'estremo' e feticista, si attaccano ai dettagli come il guanto o l'impermeabile dell'assassino... sono maniacali!