Elodie, amata dai rapper e amica delle donne: "Mi piace sedurre con la voce e con la mia fisicità"

Amata dai rapper, amiche delle donne. E' un anno speciale - tutto milanese - questo per EloDie . La cantante lancia il nuovo singolo estivo " Margartita " feat. Marracash dopo il successo di "Pensare Male" con i Kolors. Un brano fresco, un cocktail di seduzione e divertimento in cui l'artista ci si ritrova pienamente. "Oggi sono una donna consapevole, più sicura, che si fida ciecamente della sua femminilità e ci gioca", racconta a Tgcom24 .

Elodie, esce il nuovo singolo estivo, perché "Margarita"?

E' un brano fresco, giovane, che mi rispecchia. E' stato scritto da tre uomini - Lorenzo Fragola, Carl Brave e Franco 126 - ma in realtà sembra scritto da una donna. Una donna di carattere, che vive. E mi ci riconosco. C'è seduzione, c'è femminilità...

E' la prima volta che collabori con Marracash, come è andata?

E' un artista prezioso. Ha accetto questa collaborazione da subito e mi ha reso felice. Mi sono trovata molto bene con lui. E' una persona socievole, collaborativa e generosa... ha tante idee.

Il video di "Margarita" come sarà?

Pulito, estremamente semplice, retrò. Il regista Attilio Cusani, che è un mio grande amico, ha un gusto pazzesco: riesce sempre a tirare fuori la parte migliore di me.



Sei una delle poche cantanti che piace molto ai rapper...

Sono una artista versatile e forse questo viene apprezzato. E' bello quando altri artisti ti stimano, per me è motivo di orgoglio.



Sei anche una donna amica delle donne, di colleghe come Joan Thiele e Roshelle e showgirl come Diletta Leotta a Belen, come fai?

Dipende sempre da come ti poni. Io non sono mai snob. Mi piacciono le donne, sono felice di condividere dei momenti tutti al femminile. Senza competizione.